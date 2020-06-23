РИАМО - 23 июн. Электробусы вышли на маршрут №т21 на северо-западе столицы в районе Серебряного бора, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Маршрут соединяет районы Хорошево-Мневники и Хорошевский. Электробусы курсируют от берега Москвы-реки, Таманской улицы, Серебряного бора, через проспект Маршала Жукова, МЦК «Хорошево» и до станции метро «Полежаевская».

«Число электробусных маршрутов в столице достигло 29. Автобусы на электротяге ходят в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и на северо-западе города», - говорится в сообщении.

Электробусы работают в Москве уже два года. С тех пор на маршруты вышли более 380 таких машин. До конца этого года их число возрастет до 600.

На прошлой неделе электробусы вышли на маршрут №231 на западе столицы – он проходит от Беловежской улицы до станции метро «Филевский парк».