РИАМО - 23 июн. Участники городской программы страхования жилья могут оформлять платежи онлайн, в программе участвуют более 2,5 миллиона жителей столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Программа страхования жилья действует уже 25 лет и остается востребованной у москвичей. Так, в 2019 году к ней присоединились более 21 тысячи семей, а выплаты по страховым случаям получили больше 5,5 тысячи семей на сумму 202 миллиона рублей», — сказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках программы жители могут застраховать свое имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов, от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков. Внедрение нового сервиса онлайн-оплаты поможет упростить пользование программой.

«Выплаты по страховым случаям осуществляются исходя из страховой стоимости жилых помещений, которая год от года увеличивается. В 2020 году этот показатель вырос на 5% и составил 44 тысячи рублей за один квадратный метр», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Стать участником программы можно на сайте Центра имущественных платежей и жилищного страхования gcgs.ru, там можно получить автоматический расчет страхового взноса, скачать квитанцию и оплатить ее любым доступным способом, добавил руководитель центра Дмитрий Ковалев.

Оплачивать страхование можно как раз в год, так и разбить платеж на 12 месяцев. Для участников программы доступна также оплата онлайн по ЕПД через сервис на портале mos.ru или с помощью услуги «Автоплатеж».