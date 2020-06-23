РИАМО - 23 июн. Свыше 150 пар в Москве поженятся после возобновления торжественных церемоний в ЗАГСах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Около 900 пар планируют пожениться в первые выходные после открытия торжественных церемоний.

«Мы знали, как молодожены ждали открытия торжественных церемоний – и вот по просьбам москвичей сегодня первые 150 пар заключат браки под марш Мендельсона. В выходные около 900 пар планируют пожениться в первые выходные после открытия торжественных церемоний. С 26 июня зарегистрировать брак можно будет на необычных площадках столицы - в «Лужниках», в доме музыки, в «Москва-Сити» и на других городских объектах», - сообщила Ракова.

Сейчас молодожены могут выбрать одно из 31 необычных мест для проведения церемонии регистрации брака. Можно устроить церемонию на стадионе «Спартак», на территории спорткомплекса «Лужники» и на Центральном московском ипподроме.

Кроме того, связать себя узами брака можно в театре «Школа современной пьесы», Музее военной формы одежды, Московском международном доме музыки, а также в «Москвариуме» или в заповеднике «Серебряный бор» и других местах.

На июль и август подано уже более 1,2 тысячи заявлений на регистрацию брака на необычных площадках, это более 70% от общего количества запланированных бракосочетаний.

С 28 марта из-за распространения коронавируса регистрация браков проходила в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов.

Санитарно-эпидемиологические требования сохраняются — горожанам необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.