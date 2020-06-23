РИАМО - 23 июн. Новый автобусный маршрут № 48П от станции Голицыно до военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» начал работу в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рейсы сообщением «станция Голицыно – парк «Патриот» организованы в рамках муниципального маршрута № 48к «станция Голицыно – Зеленая роща», обслуживаемого компанией «Авто-Хендлер+» по нерегулируемым тарифам. Для удобства пассажиров рейсы будут обозначены отдельным маршрутным указателем 48П.

«Ранее до парка «Патриот» можно было добраться на личном транспорте или на специальных автобусных маршрутах в дни проведения массовых мероприятий. В связи с открытием Главного храма Вооруженных Сил РФ, а также мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», привлекательность парка значительно возросла. Для удобства жителей и гостей Подмосковья организован постоянный маршрут общественного транспорта», – отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Маршрут № 48П будет работать ежедневно с 7:40 до 18:30 с интервалом движения 60 минут. На маршрут будут выходить автобусы малого или среднего класса, в зависимости от пассажиропотока. Стоимость проезда составит 60 рублей, оплатить его можно банковской картой или картой «Стрелка»

Между тем, также прорабатывается вопрос запуска нового маршрута в сообщении «станция Кубинка – парк «Патриот» – станция Голицыно», запуск которого планируется в августе.