РИАМО - 23 июн. Около 23 тысяч человек лечатся на дому от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В Московской области на данный момент почти 55 тысяч человек заболевших, половина из них, даже больше, 26 тысяч, уже выздоровели, на дому лечатся порядка 23 тысяч человек», — сказала Стригункова.

Она отметила, что пик пришелся на 11 мая, тогда в стационарах находилось наибольшее число пациентов — почти 10 тысяч.

«На сегодняшний день их число сократилось до шести тысяч человек, то есть на 34%. Сократилось число пациентов на аппаратах ИВЛ, более чем на 30%», — отметила министр.

По ее словам, главный показатель — среднесуточная госпитализация на пике пандемии составляла практически 700 человек.

«На сегодняшний день - 340 человек», - заключила Стригункова.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

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- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.