РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Депутаты подмосковного Подольска приняли решение утвердить 13 сентября днем голосования на выборах в горсовет, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«76-я сессия совета депутатов прошла 23 июня в очном формате с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Первым решением в повестке дня стало назначение выборов депутатов совета депутатов городского округа Подольск на 13 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.

Среди других принятых решений - решение о назначении публичных слушаний по исполнению бюджета за 2019 год, они состоятся 10 июля.

Планируется, что совет депутатов будет состоять из 35 депутатов, из них 17 избираются по одномандатным округам, а 18 по спискам политических партий пропорционально числу голосов избирателей.

В 2020 году в восьми округах Подмосковья пройдут выборы в советы депутатов, основные избирательные кампании пройдут в единый день голосования – 13 сентября.