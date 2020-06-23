РИАМО - 23 июн. За период с февраля 2020 года на выплаты медикам в Подмосковье направили около 8 миллиардов рублей, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Выплаты в Подмосковье идут по трем направлениям. Помимо «президентских» выплат, <...> федеральных выплат, есть еще региональная доплата. На текущий момент за февраль - май мы выплатили практически 8 миллиардов рублей. Получателей было более 55 тысяч человек», - сказала Стригункова.

Она отметила, что около 3,5 миллиардов было выделено из федерального бюджета.

«Мы создали свою горячую линию (для медиков - ред.), и популярностью пользуется онлайн-калькулятор на нашем портале», - заключила Стригункова.