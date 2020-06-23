РИАМО - 23 июн. В подмосковных Серебряных Прудах выпало 44% от месячной нормы осадков за прошедшую ночь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«Южные и юго-восточные районы Подмосковья задела ненастная зона. Дожди прошли на большей части территории, от 0,5 миллиметра в Серпухове и до 33 миллиметров в Серебряных Прудах», — отмечается в материале.

Атмосферный фронт во вторник днем сместиться на северо-восток, поэтому под его влиянием окажутся юго-восточные и восточные районы Московской области, где могут пройти сильные дожди.

Над северным Подмосковьем наблюдается участок атмосферного фронта. Он может стать причиной кратковременных дождей в Москве.