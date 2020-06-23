РИАМО - 23 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ведутся обсуждения во возможности амнистии осужденных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Газета.ru.

«Нет, таких обсуждений нет», — сказал Песков.

Ранее, в декабре 2019 года, члены Совета по правам человека озвучили предложения по амнистии.

Большинство депутатов Мосгордумы на онлайн-голосовании в конце мая не поддержали проект об амнистии осужденных в связи с 75-летием Победы.

Последняя амнистия в России была объявлена пять лет назад.