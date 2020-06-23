РИАМО - 23 июн. Поликлиники Подмосковья планируют вернуть к обычной работе с 25 июня, однако посещаемость будет пока ниже обычных значений, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Поликлиники - очень большая потребность у жителей. Начали с 8 июня, постепенно выводим узких специалистов, терапевтов и педиатров. С 25 июня мы планируем, что наше поликлиническое звено будет работать в полном объеме, как и раньше», - сказала Стригункова.

Она отметила, что посещаемость будет несколько меньше, чем до пандемии. Для прохождения ИФА-тестирований выделены специальные помещения.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.