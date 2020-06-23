РИАМО - 23 июн. С 24 июня в столице откроются три центра госуслуг, а с 25 — еще шесть, таким образом, получить государственные услуги можно будет уже в 114 центрах «Мои документы», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«После отмены предварительной записи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок спрос на услуги центров. Понимаем, что люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами. <…> Поэтому мы открываем дополнительные офисы, стараемся делать это насколько возможно оперативно», — сказала вице-мэр.

По словам Раковой, будут открывать больше окон приема и осуществлять быстрое обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров.

Санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются: измерение температуры на входе и масочно-перчаточный режим.

На текущей неделе откроются центры «Мои документы» по адресам: улица Полярная, дом 31, строение 1; улица 10-я Парковая, дом 20; улица 15-ая Парковая, дом 40б; 17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1; поселок Первомайское, улица Центральная, дом 100; улица Борисовские пруды, дом 18, корпус 3; 2-й квартал Капотни, дом 22; Слесарный переулок, дом 5; Якиманский переулок, дом 6, строение 1; улица Маршала Савицкого, дом 28, 30.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

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- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.