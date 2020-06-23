РИАМО - 23 июн. Московский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима Александра Родионова, который причастен к хищению более 5,5 миллиардов рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы суда.

«Приговором Московского городского суда Родионов А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Также наказание предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год.