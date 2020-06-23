РИАМО - 23 июн. Орнитологи зафиксировали массовый прилет в Подмосковье лебедей-шипунов и впервые отметили гнездящиеся пары, хотя обычно данный вид птиц не гнездится в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Такие пары отмечены, в частности, на Михалевском озере в Можайском округе, а также на водоемах в Лотошине», — говорится в сообщении.

Лебедь-шипун – величественная птица с очень длинной шеей и оранжево-красным клювом, у основания которого есть черный нарост. В длину птица может достигать 180 сантиметров, а размах крыльев доходит до 240 сантиметров.

Эти птицы образуют одну пару на всю жизнь и впервые гнездятся на третьем или четвертом году жизни у воды, в тростниках на мелких озерах или на затонах больших рек вдалеке от людей.

Шипуны не занесены в Красную книгу Московской области, но не считаются многочисленным видом.