РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах 13 сентября проведут дополнительные выборы депутатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во вторник в администрации Люберец прошло дистанционное заседание совета депутатов. Были рассмотрены вопросы принятия изменений в устав городского округа и организации дополнительных выборов депутатов по седьмому избирательному округу.

«В связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов было принято решение назначить дополнительные выборы депутатов в совет депутатов городского округа Люберцы по седьмому многомандатному избирательному округу на 13 сентября», - сказал ведущий юрисконсульт совета депутатов городского округа Люберцы Евгений Каленбет.

Он подчеркнул, что это решение будет направлено в Территориальную избирательную комиссию округа.

«Контроль за исполнением возложен на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам безопасности, законности и правопорядка», - отметил Каленбет.

Заместитель главы администрации округа Михаил Криворучко рассказал собравшимся о корректировках в законодательстве Российской Федерации, регулирующих возможность и порядок участия государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями. Он сообщил о дополнениях в правах органов местного самоуправления по совершению нотариальных действий в случае отсутствия нотариуса на территории городского округа.

По итогу доклада Криворучко советом депутатов были единогласно приняты изменения в устав городского округа Люберцы в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации органов местного самоуправления».