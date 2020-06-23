РИАМО - 23 июн. Число тестирований на коронавирус методом ИФА-анализа в Подмосковье увеличат втрое с 25 июня — до 30 тысяч ежесуточно, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«У нас было 10 тысяч тестирований в сутки. С 25 числа планируем, что вырастет до 30 тысяч в сутки», — сказала Стригункова.

Она отметила, что ИФА-исследование пока проводится не в каждой поликлинике, но в каждом муниципалитете. Мощности планируется нарастить в ближайшее время.

«Исследование могут пройти все желающие, электронная запись доступна всем», — заключила министр.

В подмосковных поликлиниках любой житель региона теперь может сдать анализ на антитела к коронавирусу. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону: 8 800 550-50-30.

ИФА-исследование позволяет выявить среди жителей Подмосковья тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме, а также какой процент населения выработал иммунитет к Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.