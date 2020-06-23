РИАМО - 23 июн. Движение по второму главному пути открыли на железнодорожном мосту через Москву-реку, расположенному на участке Фили - Москва-Пассажирская-Смоленская Белорусского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Строительство нового моста было начато в 2019 году для замены старого из-за его длительной эксплуатации.

«За это время были проведены уникальные работы по возведению фундаментов нового моста в русле Москва-реки, а также смонтированы металлические конструкции весом более трех тысяч тонн в условиях непосредственной близости к действующим путям», – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Переключение первого главного пути на новый мост запланировано на предстоящие выходные. После запуска движения поездов старый мост демонтируют.

Длина арочного пролетного строения моста составляет 116 метров, а общая протяженность сооружения – 334,5 метра. При строительстве были применены проектные решения по сооружению опор и выполнению части подходов к мосту в виде эстакады, которые позволяют реализовывать проекты по развитию улично-дорожной сети города Москвы.

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