РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Подольский хоккейный клуб «Витязь» продлил контракт с нападающим Евгением Артюхиным, сообщается на сайте «Витязя».

«Нападающий Евгений Артюхин продлил контракт с ХК «Витязь», - говорится в сообщении.

Артюхин родился 4 апреля 1983 года в Москве. Его рост 195 сантиметров, вес 119 килограммов. Воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Чемпион мира среди юношей до 18 лет 2001 года. Чемпион мира среди молодежи до 20 лет 2003 года. В 2001 году его выбрали на драфте НХЛ в третьем раунде под номером 94.

17-летним юношей Артюхин провел три матча в «Витязе», когда команда впервые выходила в суперлигу чемпионата России – в 2000 году. Спустя 19 лет он возвратился в Подольск.