РИАМО - 23 июн. Со вторника возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы, открылись фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник любители спорта отмечают Международный Олимпийский день – в память об основании МОК 23 июня 1894 году.

«Мы, конечно, специально ничего не готовили. Но так совпало, что именно сегодня – после трехмесячной паузы – возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы. Вновь открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения. Сняты ограничения на пользование стадионами, футбольными полями и тренажерами во дворах и парках», - написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что в Москве с 1 июня, после снятия части ограничений, более 800 спортсменов высшего класса, членов сборных команд возобновили свои тренировки на спортивных объектах.

«Вынужденный перерыв в тренировках очень тяжел для людей, для которых спорт является важной частью жизни. Но особенно серьезным испытанием пандемия стала для профессиональных спортсменов», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что власти не могли открыть спортивные сооружения в апреле или мае, когда риск заражения был очень велик.

По его словам, теперь главной целью ближайшего года для спортсменов является подготовка к Играм в Токио, перенесенным из-за пандемии на 2021 год.

Сегодня кандидатами в олимпийскую сборную России является 161 московский спортсмен в 30 видах спорта.

Собянин пожелал спортсменам быстрее наверстать упущенное за время пандемии. Он также заявил, что Москва позаботится о том, чтобы спортсмены могли совершенствовать свое мастерство на самых лучших спортивных объектах.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.