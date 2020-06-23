РИАМО - 23 июн. Временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом не планируют закрывать до 31 июля, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы будем продолжать лечение пациентов во временных госпиталях (в «Крокус Экспо» и парке «Патриот» - ред.) до 31 июля. 31 июля мы планируем закрыть «Патриот» и вернуть Минобороны, спасибо им большое», - сказала Стригункова.

Она отметила, что решение по дальнейшему резерву «Крокуса» на случай второй волны после 31 июля пока не принято.

Инфекционный госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе развернули по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева при поддержке Минобороны РФ. Стационар в парке «Патриот» создан на базе четырех главных павильонов.

В «Крокус Экспо» организован филиал Красногорской городской больницы №1, в котором оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Госпиталь рассчитан на 920 коек. Кроме того, созданы 120 коек реанимации.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.