РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Сотрудники подрядных организаций Люберец выполнили покос газонной травы на площади 1920 квадратных метров, работы проведены в рамках летнего содержания городских территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Покос травы в Люберцах выполнен подрядной организацией МБУ «Люберецкое ДЭП».

«В результате работ в надлежащее состояние приведены улицы Камова, Митрофанова, Котельническая, Комсомольская, Красноармейская, Побратимов и другие», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Также в перечень работ по летнему содержанию территорий входит промывка проезжей части и тротуаров, очистка дорожных знаков, опиловка аварийных деревьев, веток и кустарников вдоль дорог для открытия видимости дорожных знаков и повышения безопасности дорожного движения

Работы выполняются в ежедневном режиме.