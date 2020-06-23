РИАМО - 23 июн. До конца года в городском округе Воскресенск планируется трудоустроить 445 подростков, из них 100 человек – в летний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С января про март 2020 года в ГКУ МО «Воскресенский центр занятости населения» для поиска работы обратились 98 подростков. Для трудоустройства несовершеннолетних в первом квартале заключили девять договоров с предприятиями и организациями округа на 97 рабочих мест.

«В МКУ «Благоустройство и озеленение» с 1 июля по 31 августа планируется трудоустройство 60 подростков», — отмечается в материале.

Предприятия для несложной и неопасной работы вправе привлекать лиц, которым еще не исполнилось 18 лет. Трудоустройство несовершеннолетних обычно носит временный характер, так как подзаработать студенты и учащиеся спешат в период каникул.

Оформление таких работников имеет ряд особенностей и требует строгого соблюдения установленных регламентов. В некоторых случаях нужно обязательное получение согласия родителей или попечителей.