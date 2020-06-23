РИАМО - 23 июн. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников в честь Дня медицинских работников лично поблагодарил врачей за труд, самоотверженность и вручил им награды, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На церемонию награждения медиков пригласили в одно из самых красивых мест округа – в преобразившийся центральный парк, расположенный возле усадьбы Кривякино. Для тех, кто в эти сложные дни работал с Covid-пациентами, подготовили особый сюрприз — концерты в исполнении артистов Воскресенска и профессиональную фотосессию от пресс-службы администрации округа.

«Воскресенские медики — одни из первых в столичном регионе вышли на борьбу с коронавирусом. Зачастую, жертвуя собой, они спасали пациентов. За время пандемии, выполняя свой профессиональный долг, погибли пять наших медиков. Это огромная потеря», — сказал Болотников.

В свой профессиональный праздник награды получили 178 работников медицинских учреждений округа. Врачи были удостоены российских и областных наград, грамот и благодарностей Московской областной думы и главы городского округа Воскресенск.

Звания «Отличник здравоохранения РФ» присвоены врачу-эндоскописту ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница №2» Андрею Обухову и заведующему неврологическим отделением для больных с ОНМК, врачу-неврологу ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» Ольге Хрыкиной.

Заместитель главного врача Лариса Бурдова и заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» Ольга Власова получили благодарности министерства здравоохранения РФ.

Начальнику технического отдела ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» Ираиде Ведехиной вручена благодарность губернатора Московской области.