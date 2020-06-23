РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Волонтеры и активисты Подольска продолжают развозить продуктовые наборы от губернатора Подмосковья пожилым людям, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Несмотря на то, что коронавирусная инфекция постепенно уходит из Подмосковья, ограничительные меры перестают действовать и уже в июле власти попросят жителей региона соблюдать лишь одно правило: носить в определенных местах маски – волонтерский штаб в Подольске продолжает свою работу в оперативном режиме. Так, мой помощник продолжает развозить продуктовые наборы от губернатора Московской области людям старшего возраста, которые остаются дома, сохраняя режим самоизоляции», - сказал Максимович.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 26198 заболевших, а вспышки заболеваемости COVID-19 постепенно сокращаются.

Для распределения помощи волонтеры и социальные работники обзванивают пенсионеров, многодетных, матерей-одиночек и другие нуждающиеся группы населения.