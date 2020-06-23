РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Волонтеры Подольска передали 4 ингалятора, детское питание и средства личной гигиены инфекционному отделению детской городской больницы, сообщается в группе «БФ «СПАСАЯ ДЕТСТВО» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры благотворительного фонда «Спасая детство» 22 июня провели очередной выезд к детям-сиротам, отказникам и детям в трудной жизненной ситуации, которые находятся в ГБУЗ «Подольская детская городская больница».

«В связи с пандемией и карантинным режимом подарочный традиционный выезд в канун Дня защиты детей пришлось отменить. Но отделения не остались без подарков. Так, закупили и передали для отделений детской инфекции 4 новых ингалятора! В этот выезд, как обычно, привезли детское питание (смеси, соки, каши, пюре), средства гигиены, подгузники, пеленки», - говорится в сообщении.

Помочь волонтерам могут все желающие. В частности, для детей требуются детские смеси, каши, пюре, подгузники, влажные салфетки и жидкое мыло. Следующий выезд запланирован на конец августа-начало сентября.