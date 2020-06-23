РИАМО - 23 июн. Россияне в июне начали скупать туристические путевки после резкого спада спроса в марте-мае, который составил 80%, сообщает Газета.ru.

«По данным аналитиков компании QIWI, только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны», — отмечается в материале.

15 июня стал пиком спроса на путевки, рост оборота составил 468% по сравнению с первым днем этого месяца.

По словам директора по развитию интернет-эквайринга QIWI Ришата Аббазова, положительная динамика говорит о возобновлении спроса на туристические путевки в основном за счет южных курортов России.

Чтобы вернуться к показателям до пандемии потребуется много времени, предпосылок для быстрого восстановления отрасли пока нет, уточнил Аббазов.

В России постепенно снимаются введенные из-за коронавируса ограничения. Международное авиасообщение по-прежнему закрыто.