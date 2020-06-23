РИАМО – 23 июн. Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев умер в возрасте 87 лет, сообщает Газета.ru.

«Ушел из жизни изумительный, невероятный, талантливый и порядочный человек — личность, первый премьер Большого балета мирового значения», — написал балетмейстер Валерий Лагунов на своей странице в Facebook.

Николай Фадеечев после учебы в Московском хореографическом училище в 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, где танцевал в течение 25 лет. Он снялся в кинофильме-балете «Лебединое озеро», кинофильме-концерте «Балерина» и других.