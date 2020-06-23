РИАМО - 23 июн. Первое место в рейтинге лучших вузов России впервые занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», из 100 максимально возможных баллов вуз набрал 68,07, сообщает Forbes.

Учебные заведения оценивали по трем показателям: «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes» (количество выпускников в числе номинантов рейтинга «30 до 30».)

«На втором месте расположился Московский государственный университет имени Ломоносова с 67,55 балла. На третьем месте — Московский физико-технический институт, у него 53,04 балла», — говорится в сообщении.

Среди региональных вузов лучшим стал Уральский федеральный университет имени Ельцина, он занял четвертое место. Московский инженерно-физический институт оказался на пятом месте.

Из 100 участников рейтинга 38 вузов представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург.