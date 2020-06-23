РИАМО - 23 июн. Первое место в рейтинге лучших вузов России впервые занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», из 100 максимально возможных баллов вуз набрал 68,07, сообщает Forbes.
Учебные заведения оценивали по трем показателям: «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes» (количество выпускников в числе номинантов рейтинга «30 до 30».)
Среди региональных вузов лучшим стал Уральский федеральный университет имени Ельцина, он занял четвертое место. Московский инженерно-физический институт оказался на пятом месте.
Из 100 участников рейтинга 38 вузов представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург.
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