РИАМО - 23 июн. Спасатели потушили загоревшийся легковой автомобиль в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в направлении Подмосковья, сообщил во вторник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар был ликвидирован в 13:57. В тоннеле была активирована система принудительной вентиляции для безопасности людей. Также был организован вывод людей на поверхность», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших не поступало.

После 14:00 владельцы авто начали возвращаться в свои машины, которые оставались в тоннеле во время работы пожарных.