РИАМО – 23 июн. Перед началом эксплуатации домашнего кондиционера в летний сезон необходимо его прочистить, иначе прибор «выдует» в помещение накопившуюся внутри пыль, сообщил эколог-эксперт Антон Ястребцев.

При включении кондиционера после долгого перерыва нужно предварительно вынуть и промыть фильтры той части устройства, которая установлена в помещении. Также следует протереть находящиеся под крышкой поверхности. Это делается для того, чтобы избежать выброса накопившейся внутри пыли. Также эксперт напомнил, что при работающем кондиционере нельзя открывать окна.

«При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии – с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма. Но содержание кислорода в комнате или офисе будет падать, а углекислого газа - повышаться. Поэтому лучше сначала проветрить помещение, а потом включать кондиционер при закрытых окнах. И делать такую процедуру регулярно», – отметил Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Также специалисты советуют оставлять перед кондиционером свободное пространство. Кроме того, необходимо ограничить попадание прямых солнечных лучей на внутренний блок устройства.