РИАМО - 23 июн. Маски стоит носить до тех пор, пока не будет привита значительная часть населения России, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

«Мы пока оцениваем поведение коронавирусной инфекции, как поведение обычной острой респираторной вирусной инфекции, рассчитывая на то, что волна возможна», – сказал Серебрянский в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что в некоторых странах появился новый очаг инфекции, он не прекращается и носит волнообразный характер.

«Мы сможем это предотвратить только тогда, когда будет сделана массовая прививка населения, и мы получим популяционный иммунитет. 50-60% людей должны иметь иммунитет, тогда не будет массового распространения», - отметил Серебрянский.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.