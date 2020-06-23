РИАМО - 23 июн. Ключи от собственных квартир с начала этого года получили 208 детей-сирот из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 миллиарда 162 тысяч рублей», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что дети получают жилье в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением, больше половины квартир расположены в новостройках.

26 июня в городском округе Орехово-Зуево торжественно будут вручены ключи от квартир еще 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.