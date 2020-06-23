РИАМО - 23 июн. В столице пожарные потушили возгорание в многоэтажном доме на улице Череповецкая, спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 13:56. В 14:13 пожар был ликвидирован.

«Происходило возгорание на 15-м этаже на лестничной клетке 16-этажного жилого дома на площади 20 квадратных метров», — отмечается в материале.

С вышележащих этажей вывели восемь человек. Сведений о пострадавших не поступало.