РИАМО - 23 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров регионов России по итогам мая 2020 года, согласно данным компании «Медиалогия».

В первую пятерку вошли также Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край).

В минувшем месяце Воробьев в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в Московской области отменили цифровые пропуска для поездок по региону. Данное сообщение широко цитировали СМИ.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.