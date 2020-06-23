РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителей, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 22 по 28 июня проводится профилактическая операция «Тахограф», сообщается на сайте администрации горокруга.

Тахограф – это техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха

водителей транспортных средств.



«В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21 августа 2013 года «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами. В соответствии со статьей 11.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей», - говорится в сообщении.

Размер штрафа для должностных лиц составляет от 7000 до 10 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 15 000 до 25 000 рублей; для юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.

«Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха – влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 7000 до 10 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 15 000 до 25 000 тысяч рублей; на юридических лиц от 20 000 до 50 000 рублей рублей», - отмечается в сообщении.