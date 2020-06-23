РИАМО – 23 июн. Адвокат Александр Добровинский заявил, что хронический алкоголизм – это болезнь, но она не повлияет на вынесение приговора актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельную аварию в Москве, сообщает Nation News.

«У человека мог быть и рак – тоже болезнь. Это ничего не меняет, что касается вменяемости. Это говорит о том, что он дееспособен и подлежит участию в судебном производстве», — сказал Добровинский.

Ранее у Ефремова диагностировали хронический алкоголизм. Актер может лишиться водительских прав пожизненно.

«Было бы немного странно, если бы алкоголикам разрешили убивать или ходить грабить, ссылаясь на то, что они алкоголики. Это никак не повлияет», — отметил Добровинский.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков.