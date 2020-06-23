РИАМО - 23 июн. В рамках второго этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали около порядка 2,2 тысячи гектар земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день по второму этапу борьбы с сорняком обработано 2 224 гектара, это 17% планируемой территории. Уничтожать борщевик мы начали в конце марта. Сейчас начался второй этап, и продлится он до конца июля», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Обработку земель от борщевика в Московской области традиционно проводят в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, во время цветения борщевика, и третий - в разгар лета, в июле, когда растение начинает выбрасывать семена.

«Прежде всего обрабатываются территории, где ситуация с ядовитой травой самая плачевная. Это 16,4 тысячи гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий и 44 тысячи гектаров частных земель», - добавил Разин.

Ранее Разин сообщил РИАМО, что с начала работы единой горячей линии по борьбе с борщевиком в Подмосковье по номеру 8 (495) 128-00-88 поступило 630 звонков. Горячая линия была создана, чтобы жители могли в единой службе узнать о методах по уничтожению борщевика. Чаще всего звонящие интересуются методами борьбы с борщевиком, уточняют, чем можно удалить сорняк. Поступают жалобы на борщевик, который растет на соседском участке или в ближайших населенных пунктах.