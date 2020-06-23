РИАМО - 23 июн. Москва перешла на новый этап смягчения ограничений, введенных весной из-за стремительного распространения коронавируса. Одним из самых долгожданный «открытий» для горожан стало возобновление работы кафе и ресторанов – во вторник после трехмесячного перерыва заведения начали пускать гостей в свои залы. Корреспондент РИАМО прогулялся по Никольской улице и посмотрел, как в центре столицы оживает «гастрономическая» жизнь.

В жаркий полдень на Никольской уже вовсю кипит жизнь - выступают уличные музыканты, горожане отдыхают на скамейках. Большинство посетителей кафе предпочитают перекусить на свежем воздухе – летним верандам, в отличие от внутренних залов кафе, разрешили открыться еще неделю назад.

В помещении ресторана «Farш» пока немноголюдно – лишь в конце зала обедают двое мужчин. Входящих в ресторан кассир предупреждает, что в очереди на заказ необходимо соблюдать социальную дистанцию – как минимум 1,5 метра.

Внутри гастромаркета «Вокруг света» сразу бросаются в глаза перевернутые стулья, в зале стоит непривычная для этого оживленного места тишина.

«Одним днем живем. Сейчас работает только паб на втором этаже. Когда откроется все остальное, не могу сказать», - рассказал охранник гастромаркета.

В кафе «Хлеб насущный» посетители потянулись с самого открытия в 7 утра. Однако по словам сотрудницы заведения, клиентов сейчас все равно меньше, чем в обычный день до пандемии.

Собеседница агентства рассказала, что теперь все официанты работают в масках. Посетителям предлагают воспользоваться электронным меню, чтобы не прикасаться к бумажной брошюре. QR-код для просмотра онлайн-меню размещен на салфетницах. Также после вынужденного простоя часть цен в кафе пришлось снизить.

Как рассказала менеджер заведения «ББ&Бургерс», в «пост-ковидное» время каждые 15 дней 10% сотрудников кафе проходят тестирование на коронавирус. Исследования продолжат проводить до тех пор, пока не охватят весь персонал.

«Для посетителей у нас появилась разметка на полу и памятки с рекомендациями по соблюдению мер санитарной защиты, они размещены на входе и у кассы», - отметила менеджер «ББ&Бургерс».

По ее словам, перед сменой всем сотрудникам кафе измеряют температуру. Сегодня ни у кого из персонала повышенной температуры не зафиксировали. Кроме того, в помещения установили отдельные урны для использованных защитных масок, а на входе и в туалете поставили санитайзеры для дезинфекции рук.

В соответствии с требованиями столичных властей, в помещении кафе проводится регулярная обработка, столы дезинфицируют после каждого гостя.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.