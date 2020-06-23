РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. Во дворах микрорайона Белая Дача подмосковных Котельников в ходе проверки выявили мусор и некошеную траву, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во вторник прошла проверка благоустройства дворовых территорий в Котельниках. В ней принял участие глава округа Сергей Жигалкин совместно с начальником управления благоустройства Иваном Жарковым.

«Выявили замечания по некачественному содержанию придомовой территории: неубранный смет, неухоженные кустарники и местами некошеную траву, мусор. Сергей Жигалкин поручил провести закрепление сотрудников за каждым микрорайоном - чтобы каждый нес персональную ответственность», - говорится в сообщении.