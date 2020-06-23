РИАМО - 23 июн. В этом году в Центр управления регионом Подмосковья поступило 126,3 тысячи обращений от жителей по компетенции Госадмтехнадзора Московской области, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В то же время процент исполнения, отработки жалоб увеличился на 10%», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» Центра управления регионом Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.

Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.