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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В столице состоялся речной парад в честь старта пассажирской навигации по Москве-реке.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В параде приняли участие теплоходы «Рэдиссон», «Юнга», «Апельсин», «Колесовъ», «Путейский» и другие.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Речные суда под музыкальное сопровождение оркестра торжественно проплыли по центральному участку Москвы-реки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Парад прошел от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Посмотреть на парад на мостах и набережных собрались зрители с детьми, многие из них пришли заранее.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Экипаж приветствовал собравшихся зрителей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В параде приняли участие около 40 различных судов.
Пелагия Тихонова
Все участники были в средствах индивидуальной защиты.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Колонна судов прошла мимо главных достопримечательностей Москвы.
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
Теперь у москвичей и гостей столицы снова появилась возможность прокатиться на речном транспорте в городе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: теплоход «Апельсин».
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: речной парад в честь старта пассажирской навигации.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: речной парад в честь старта пассажирской навигации.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: речной парад в честь старта пассажирской навигации.
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