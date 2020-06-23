РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Конфигурацию тропинок изменили на территории у Малаховского озера в подмосковных Люберцах по просьбе жителей, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Продолжаются работы по благоустройству территории Малаховского озера. Во вторник Ружицкий провел выездное совещание на объекте.

«В настоящий момент ведутся работы по капитальному ремонту дамбы, подготовке основания тропиночной сети для укладки плитки. По просьбе жителей была изменена изначальная конфигурация сети для максимального сохранения зеленых насаждений», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что пандемия коронавируса не повлияла на темпы работ - они в графике. Завершить благоустройство планируется в октябре.