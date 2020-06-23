РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Подольский машиностроительный завод заключил договор на поставку оборудования ПАО «Тольяттиазот» до конца текущего года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский машиностроительный завод заключил договор на поставку оборудования ПАО «Тольяттиазот». Так, паровые турбины в комплекте с редукторами предназначены для приведения в движение дымососов, применяемых для эвакуации продуктов сгорания из топки и поверхностей нагрева печи первичной конверсии метана. Оборудование должно быть поставлено до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Договор является частью крупного проекта, реализуемого группой компаний «ЗиО», по выполнению работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту печи первичной конверсии метана агрегата аммиака фирмы «Кемико» на условиях «под ключ».

ГК «ЗиО» является одним из лидеров российского энергетического машиностроения. Помимо классического направления по проектированию и изготовлению котельного оборудования для энергоблоков большой мощности, группа компаний разрабатывает и производит котельное оборудование для мусоросжигательных заводов, парогенераторные установки для осуществления теплового воздействия на нефтяные пласты, системы охлаждения тепловых электростанций, газовых перекачивающих станций и многое другое.