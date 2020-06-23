РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. С понедельника МФЦ в Щелкове начал вновь предоставлять полный перечень услуг, подробный список размещен на сайте МФЦ, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что МФЦ вновь предоставляет полный перечень услуг, подать и получить документы по-прежнему можно исключительно по предварительной записи», - говорится в сообщении.

Записаться можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30, далее в тоновом режиме набрать цифру 3 и добавочный номер 522 40 для Щелкова и 522 41 для Монина. Владельцам кнопочных телефонов необходимо нажать * перед цифрой. Также можно записаться через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (http://uslugi.mosreg.ru?utm_source=vk.com&utm_med).

Посещение МФЦ возможно исключительно в перчатках и защитных масках. При этом потоки посетителей на прием и выдачу документов разделены, чтобы избежать нарушения санитарной дистанции. Центральный вход - для подачи документов. Получение готовых - с обратной стороны здания.