РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет онлайн-викторина, посвященная Дню балалайки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Порядка 20 игр и викторин в режиме онлайн будут проведены учреждениями культуры городского округа Люберцы на этой неделе. К участию приглашаем люберчан всех возрастов. Так, 23 июня в 19:00 в Instagram-аккаунте @ldk_cko пройдет викторина, посвященная Дню балалайки», - говорится в сообщении.

24 и 25 июня в 12:00 пройдет интерактивная онлайн-игра «Мы вместе» в аккаунте @dshi2. 24 июня в 11:00 - видеовикторина по произведениям писателя Виталия Бианки в аккаунте @cbslubertsy. В 15:00 в аккаунте @kc_domoficerov состоится познавательная игра «Верю не верю», в это же время в аккаунте @ldk_cko стартует познавательная игра «Знатоки крылатых выражений».