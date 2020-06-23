РИАМО – 23 июн. Врач высшей категории, оториноларинголог Елена Куликова рассказала, что мороженое категорически нельзя употреблять при ангине, сообщает aif.ru.

Мнение о пользе этого лакомства при таком заболевании основывается на том, что холодный продукт, попадая в горло, охлаждает, замораживает поврежденные ткани и тем самым успокаивает их, и на время облегчает боль. Однако это вовсе не лечит ангину.

«При употреблении мороженого следует быть осторожными людям с такими хроническими заболеваниями, как тонзиллит или фарингит. Продукт не нанесет вреда, если употреблять его слегка подтаявшим, запивая теплым напитком. Это позволит избежать переохлаждения горла», — сказала врач.

Медик также пояснила, что мороженое может спровоцировать головную боль. Существует такой феномен, как холодовая головная боль. Если поднести к верхнему небу кусочек льда или того же мороженого, произойдет спазм, который спровоцирует резкое изменение кровотока — сужение или расширение сосудов в ответ на холод. Таким образом, передается сигнал в мозг и возникает или, напротив, проходит головная боль.

Также мороженое может спровоцировать риск развития бактериальной инфекции или появление мокроты и, как следствие, кашля. Таким образом, этот десерт не может быть лекарством ни при каких обстоятельствах.

Еще врач напомнила, что мороженое – это достаточно калорийный продукт, который содержит молочные жиры, и его употребление нужно ограничивать.