РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Семь социальных предпринимателей в подмосковном Красногорске получили субсидию из муниципального бюджета, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Семь социально-ориентированных предприятий Красногорска получили муниципальную субсидию. С победителями ежегодной муниципальной программы Красногорска «Предпринимательство» заключены соглашения на сумму 4,2 миллиона рублей. Деньги поступили на счета предпринимателей сегодня, 23 июня», - говорится в сообщении.

В нынешнем году в связи с непростой экономической ситуацией конкурсный отбор проводится в два этапа. Первый этап конкурса для предприятий с официальным статусом социальных прошел с 19 по 28 мая.