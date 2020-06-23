РИАМО – 23 июн. Директор театра Виктюка Валерий Райков не согласился с обвинением в изнасиловании коллеги и назвал его чушью, сообщает Газета.ru.

Секретарь театра Виктюка обвинила Райкова в изнасиловании, которое якобы произошло на съемной квартире в Москве.

«Чушь какая-то. Понятия не имею, о чем идет речь», — заявил Раков.

Ранее сообщалось, что во время инцидента потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом медицинская экспертиза подтвердила у женщины следы насилия.