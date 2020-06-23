РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 июн. В Балашихе проходит более 30 маршрутов общественного транспорта предприятия «Мострансавто» вблизи мест рыбной ловли, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мострансавто» обслуживает около 250 маршрутов Московской области, проходящих вблизи мест рыбной ловли. Рейсовые автобусы останавливаются у крупных водохранилищ, рек, прудов и озер – Клязьминского и Можайского водохранилищ, Медвежьих озер, рек Ока, Истра и других.

«Более 30 маршрутов «Мострансавто» проходят вблизи мест рыбной ловли в Балашихе. Больше всего рыболовных маршрутов – 33 направления – обслуживает МАП №11 Балашихи. К примеру, маршрутом №8 автостанция «Южная» – Балашиха-2 – Химзавод – автостанция «Южная» рыбаки могут добраться до реки Пехорки», – говорится в сообщении.

Заядлым рыбакам и любителям отдыха на природе напомнили, что во время проезда в автобусах необходимо надевать защитную маску или респиратор, а транспортировка удочек, рыболовного снаряжения и улова осуществляется согласно общим правилам перевозки багажа.

«Бесплатно в автобусах предприятия можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. Крупный багаж можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы его параметры в сумме не превышали 180 сантиметров. Все рыболовные принадлежности должны быть надежно упакованы в чехлы или пластиковые тубусы», – заключается в материале.