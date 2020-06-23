РИАМО - 23 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.

«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии и Герцеговины (Милорад – ред.) Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что парад также посетят председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Парад Победы состоится в Москве 24 июня.

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