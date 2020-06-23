РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Девятнадцать младенцев родились за сутки в роддоме подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской больницы №1.

«За последние сутки в Красногорском роддоме родилось 19 детей. Из них 12 мальчиков и 7 девочек. Есть двойняшки - мальчик и девочка», - говорится в сообщении.

До этого максимальное количество родов было зафиксировано 9 октября 2019 года. Тогда родилось 15 детей.

В Красногорский роддом стали больше приезжать из Москвы, других городов Московской области и регионов РФ.

Жители РФ при выписке могут получить подарок от губернатора Московской области - коробку с необходимыми вещами для ребенка и мамы или 20 тысяч рублей. Для того, чтобы получить один из двух подарков (деньги или коробку), один из родителей должен быть гражданином РФ, также необходимо зарегистрировать ребенка в органе ЗАГС при роддоме.